Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Порочные связи»: какие нюансы скрывали романы советских женщин с пленными немцами

Эта тема долгие десятилетия была под строжайшим табу. Сама мысль о том, что между советскими женщинами и бывшими солдатами вермахта могли возникнуть какие-либо человеческие отношения, казалась кощунственной.

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