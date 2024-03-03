Суд позволил распродать имущество основателя «Молочной фермы»

Бизнесмен задолжал свыше 8,5 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение ввести процедуру реализации имущества бизнесмена Евгения Чернышева, сооснователя известного бренда «Молочная культура» и совладельца крупного поставщика зерна «Артис-Агро Экспорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии