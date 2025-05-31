В Крыму проводят День индийской культуры

В Крыму проводят День индийской культурыВ этом году в мероприятии участвуют творческие коллективы индийского танца «Нартаки» и «Роксолана» из Большой Ялты, а также танцевальный коллектив и исполнители индийских песен — иностранные студенты КФУ имени В.