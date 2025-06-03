В Архангельской области пройдет фестиваль «Иванова кругосветка»

Проект реализует МБУК «Сполохи» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С 14 по 31 июля 2025 года в деревне Нижнее Устье в Архангельской области пройдет фестиваль традиционной культуры «Иванова кругосветка».
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