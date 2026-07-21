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Zero Hedge

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Narrative Control: The Collapsing Authority Of The State

Narrative Control: The Collapsing Authority Of The State

Narrative Control: The Collapsing Authority Of The State Authored by Jacob Reynolds via 'Academy of Ideas' substack, Perhaps the central battleground of contemporary politics is the need of our political elites to control the narrative.

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