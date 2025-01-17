Адвокат Краснов: Для детей в СИЗО обеспечены максимально возможные комфортные условия

Женщины, которые находятся под следствием по уголовному делу, содержатся в СИЗО вместе со своими маленькими — до трех лет — детьми, поскольку их вина еще не доказана, а разлучение ребенка с матерью может нанести серьезную травму детской психике и к тому же оказывает давление на подозреваемую.