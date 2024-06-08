Драгалин: «Некоторые люди, которые со мной общаются, имеют определенные интересы»

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин рассказала в телеэфире о звонках, которые она получает в связи с манипулированием некоторыми делами со стороны возглавляемого ею учреждения, отмечает Noi.
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