Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье во время прямого эфира

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал слухи о возможных проблемах со здоровьем и сослался на врачей, которые говорят, что организм у него, как у молодого парня.
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