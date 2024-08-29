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Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье во время прямого эфира

Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье во время прямого эфира

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал слухи о возможных проблемах со здоровьем и сослался на врачей, которые говорят, что организм у него, как у молодого парня.

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