“Штаты, мы вас били, бьём и будем бить!” - ваши хуситы!

И снова на самой передовой отряд хуситов. Они, то тапками сбивают самые современные и самые навороченные беспилотные летательные аппараты США, то силой мысли просто сажают их без всяких повреждений, то шлёпками бьют ушлёпков на их транспортных судах.
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