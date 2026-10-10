Четыре новых участка выделенных полос появилось в ЗАО, ВАО и ЗелАО

С 10 октября в Москве начали действовать новые участки выделенных полос на улице Радио в Зеленограде, проспекте Буденного, в Проектируемом проезде № 64 и на Минской улице.
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