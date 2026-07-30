Кочующие базы ВСУ и НАТО найдены и взорваны: ответ РФ на удары вызвал шок

Ночь на 29 июля стала одной из самых напряжённых для российских систем ПВО. Украинские формирования нанесли комбинированные удары по Таганрогу, Рязанской области, Чувашии и другим регионам РФ, используя как беспилотники с увеличенной дальностью, так и ракеты.
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