Кочующие базы ВСУ и НАТО найдены и взорваны: ответ РФ на удары вызвал шок

Ночь на 29 июля стала одной из самых напряжённых для российских систем ПВО. Украинские формирования нанесли комбинированные удары по Таганрогу, Рязанской области, Чувашии и другим регионам РФ, используя как беспилотники с увеличенной дальностью, так и ракеты.