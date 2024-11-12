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FAA bans U.S. flights to Haiti after two American planes hit by gunfire

FAA bans U.S. flights to Haiti after two American planes hit by gunfire

The Federal Aviation Administration has banned flights to-and-from Haiti for at least 30 days after JetBlue and Spirit Airlines planes were hit by gunfire Monday during attempts to land in Port-au-Prince.

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