FAA bans U.S. flights to Haiti after two American planes hit by gunfire

The Federal Aviation Administration has banned flights to-and-from Haiti for at least 30 days after JetBlue and Spirit Airlines planes were hit by gunfire Monday during attempts to land in Port-au-Prince.
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