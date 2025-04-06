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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карло Анчелотти: «Календарь очень напряженный, и «Реал» должен терпеть. Легких матчей нет, мы бились во всех из них»

«Календарь очень напряженный, и мы должны терпеть. Легких матчей нет, мы бились во всех из них и будем стараться изо всех сил.

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