‼️ РИА Новости: Теракт в "Крокус сити холле", главное на данный момент 🔴По предварительным данным ФСБ, на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших 🔴ФСБ сообщила, что произошли стрельба и пожар перед концертом музыкальной группы 🔴СК возбудил уголовное дело о теракте 🔴Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки 🔴Сумевшим выбраться из зала охрана указывала на эвакуационные выходы, охранники оставались на месте 🔴Предпринимаются все возможные меры для помощи пострадавшим, отметила спецслужба 🔴Губернатор Воробьев сообщил, что у "Крокуса" работают более 70 бригад скорой помощи, 4 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии 🔴Кровля в районе сцены концертного зала, где произошел пожар, рушится, передает корреспондент РИА Новости 🔴МЧС отмечает, что для тушения задействована авиация, вертолет сбрасывает воду на горящее здание, еще два вертолета готовятся к вылету 🔴Матвиенко заявила, что власти окажут всю возможную помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим 🔴Собянин отменил все массовые мероприятия в Москве на выходные 🔴Площадь пожара в здании почти 13 тысяч квадратных метров ℹ️ Любимый Сочи .