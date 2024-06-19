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Царьград

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Новая дорога облегчит жизнь челябинцам, живущим за Шершнями

Новая дорога облегчит жизнь челябинцам, живущим за Шершнями

Стартовало строительство автотрассы "Посёлок Красное поле — посёлок Полетаево".В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" под Челябинском началось строительство трассы "Посёлок Красное поле — посёлок Полетаево".

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