ГОНКОНГ (ИА Реалист). Рыночная распродажа заставляет компании, стоящие за глобальным бумом искусственного интеллекта, откладывать планы финансирования или платить более высокую стоимость капитала.
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