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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» 3 августа 2026 года

Арбитражный суд признал ООО «Квант» банкротом 3 августа 2026 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — единственного российского производителя телевизоров, включенного в реестр радиоэлектроники Министерства промышленности и торговли.

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