Серебрян: «Мы хотим привести приднестровский регион в правовое поле Республики Молдова»

Больше нет взаимозависимости между процессом вступления в Европу и процессом реинтеграции. Восприятие Европейским Союзом стремлений государств-кандидатов на вступление в ЕС в отсутствие окончательного решения конфликтов на их территории изменилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии