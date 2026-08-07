Трамп увлёкся травой: AP насчитала 45 упоминаний за полтора года

Associated Press (AP) обратило внимание на необычное увлечение президента США Дональда Трампа. Согласно подсчётам издания, за последние полтора года американский лидер упоминал траву на публичных мероприятиях и в интервью как минимум 45 раз.
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