Предчувствие чуда: свадебная коллекция Elie Saab 2024 года

Ливанский дизайнер создает самые волшебные свадебные платья, которые носят принцессы, звезды и топ-модели Коллекция 2024Кажется, никто так не обожает женщин и женскую фигуру, как он! 4 июля главному дизайнеру свадебных платьев Эли Сааб исполнилось 60.