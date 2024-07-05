Предчувствие чуда: свадебная коллекция Elie Saab 2024 года

Ливанский дизайнер создает самые волшебные свадебные платья, которые носят принцессы, звезды и топ-модели Коллекция 2024Кажется, никто так не обожает женщин и женскую фигуру, как он! 4 июля главному дизайнеру свадебных платьев Эли Сааб исполнилось 60.
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