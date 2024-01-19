"Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой полетит к МКС 21 марта

Запуск корабля "Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой на борту Мариной Василевской к Международной космической станции запланирован на 21 марта, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
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