Власти разрешили ставить нестандартные госномера спереди автомобилей

Автомобилистам разрешили ставить нестандартные «квадратные» номера на бампере спереди автомобиля. Устанавливать такие номера в заводские крепления сзади машин было возможно с 2020 года, но за их установку спереди был предусмотрен штраф в 500 рублей.
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