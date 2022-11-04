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Георгиев отразил 36 из 39 бросков «Коламбуса» и одержал 5-ю победу в 7 матчах сезона

Александр Георгиев помог «Колорадо» обыграть «Коламбус» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Вратарь отразил 36 бросков из 39.

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