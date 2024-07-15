«Ведомости»: Россия может остаться без отечественных светильников с 2025 года

Россия с 2025 года может столкнуться с дефицитом отечественных светодиодов и светильников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) Ольгу Грекову.
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