Медики вырастили человеческие зубы во рту свиней

Когда у людей выпадают молочные зубы, постоянные вырастают сами. Однако если мы по медицинским или ортодонтическим причинам лишаемся постоянных зубов, заменить их получается только искусственными имплантами — титановыми или пластиковыми.
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