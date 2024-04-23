Десять бытовых нюансов в украинском тылу

Для хитро сделанных это обычная среда обитания! Не привыкать ! Все к чему стремились годами все свершилось!))

Eduard

А слово:"Пытаньечко"?По-русски:"Вопрос".Так они не долго думая наши слова изменили."пытаньечко" от слова "пытать",тоесть спрашивать "пытая"!Вся их мова этакий плагиат из русского,буквы убрали,добавили,,значения слов сменили и опля,мова!