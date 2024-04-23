Знаете, как на мове придумали называть бутерброд? Накладанэць! Евроукры остаются верными себе и приспосабливаются к любым сложностям.
Десять бытовых нюансов в украинском тылу
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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6 час.
vagas Karlito
Для хитро сделанных это обычная среда обитания! Не привыкать ! Все к чему стремились годами все свершилось!))
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4 час.
Eduard
А слово:"Пытаньечко"?По-русски:"Вопрос".Так они не долго думая наши слова изменили."пытаньечко" от слова "пытать",тоесть спрашивать "пытая"!Вся их мова этакий плагиат из русского,буквы убрали,добавили,,значения слов сменили и опля,мова!
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3 час.
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