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Десять бытовых нюансов в украинском тылу

Десять бытовых нюансов в украинском тылу

Знаете, как на мове придумали называть бутерброд? Накладанэць! Евроукры остаются верными себе и приспосабливаются к любым сложностям.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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6 час.
vagas Karlito
Для хитро сделанных это обычная среда обитания! Не привыкать ! Все к чему стремились годами все свершилось!))
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4 час.
Eduard
А слово:&quot;Пытаньечко&quot;?По-русски:&quot;Вопрос&quot;.Так они не долго думая наши слова изменили.&quot;пытаньечко&quot; от слова &quot;пытать&quot;,тоесть спрашивать &quot;пытая&quot;!Вся их мова этакий плагиат из русского,буквы убрали,добавили,,значения слов сменили и опля,мова!
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3 час.

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