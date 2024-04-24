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Известный комик о деле Салтанат Нукеновой: «Таких Бишимбаевых пруд пруди. Почему их не показывают?»

Известный комик о деле Салтанат Нукеновой: «Таких Бишимбаевых пруд пруди. Почему их не показывают?»

Всемирная паутина активно обсуждает ужасное убийство Салтанат. Жители разных стран испытывают сопереживание к ее родным и близким, но вынуждены признать, что подобные преступления происходят повсюду ежедневно.

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