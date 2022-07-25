В Самарской области полицейские изъяли из незаконного оборота гранатомёты

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления уголовного розыска получили информацию, что на территории одного из дачных участков садового товарищества, расположенного в пгт.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления уголовного розыска получили информацию, что на территории одного из дачных участков садового товарищества, расположенного в пгт.
Свежие комментарии