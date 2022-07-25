Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовью зовут (******)
    Интересно, а благодаря кому у нас лосось стоит около 2х тысяч за килограмм? И кто из простых смертных может позволить...В Камчатском крае...
  • Елена Мамонова
    вот они бизнес себе наладили!В Северной Осетии...
  • Александр
    Не повышенная, а уголовная. Сколько людей гибнет из-за идиотов!МЧС России: в усл...

В Самарской области полицейские изъяли из незаконного оборота гранатомёты

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из Управления уголовного розыска получили информацию, что на территории одного из дачных участков садового товарищества, расположенного в пгт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх