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«Финикс» и «Даллас» сыграют в рождественский день НБА

Стало известно расписание традиционного рождественского дня НБА. В одной из пяти пар сойдутся «Финикс» Девина Букера и Кевина Дюрэнта, а также «Даллас» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

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