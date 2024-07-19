Луна не образует аспектов: как лучше провести 19 июля

Многие сегодня, 19 июля, могут чувствовать себя достаточно расслабленно и сонно. Как оказалось, самое время собраться с мыслями и дать себе небольшую передышку — этим утром Луна не образует аспектов, а значит с делами можно не спешить.
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