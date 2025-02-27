Власти США сократят помощь миру через USAID на сумму $60 млрд

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявила в среду, что прекращает более 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) на оказание иностранной помощи и сокращает общую сумму помощи США по всему миру на сумму $60 млрд.