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Власти США сократят помощь миру через USAID на сумму $60 млрд

Власти США сократят помощь миру через USAID на сумму $60 млрд

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявила в среду, что прекращает более 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) на оказание иностранной помощи и сокращает общую сумму помощи США по всему миру на сумму $60 млрд.

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