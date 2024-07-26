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Вадим Рабинович: Камала Харрис — потомок ирландского рабовладельца, защитница прав меньшинств

Вадим Рабинович: Камала Харрис — потомок ирландского рабовладельца, защитница прав меньшинств

Камала Харрис — потомок ирландского рабовладельца на Ямайке. Камалу принято считать черной женщиной. Даже Байден на днях заявил: «Я знаю, что такое труд чернокожих! Это мой вице-президент!» Сама Камала тоже позиционирует себя как цветная и защитница прав меньшинств.

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