Камала Харрис — потомок ирландского рабовладельца на Ямайке. Камалу принято считать черной женщиной. Даже Байден на днях заявил: «Я знаю, что такое труд чернокожих! Это мой вице-президент!» Сама Камала тоже позиционирует себя как цветная и защитница прав меньшинств.