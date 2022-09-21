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Минобороны подыскивает место для испытаний электромагнитной катапульты перспективного авианосца

Минобороны подыскивает место для испытаний электромагнитной катапульты перспективного авианосца

Российское Минобороны явно начинает готовиться к строительству перспективных авианосцев, пока о выборе проекта ничего не сообщается, но место для испытаний новой электромагнитной катапульты уже присматривают.

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