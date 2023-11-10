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Яннис Адетокумбо обновил рекорд сезона НБА по очкам (54), «Милуоки» уступил «Индиане»

Яннис Адетокумбо обновил рекорд сезона НБА по очкам (54), «Милуоки» уступил «Индиане»

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо обновил рекорд нового сезона НБА по набранным очкам за матч – 54.

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