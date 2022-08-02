Делегация РФ ответила на обвинения Блинкена о военном использовании ЗАЭС

Делегация РФ на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявила, что Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы.
Делегация РФ на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявила, что Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы.
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