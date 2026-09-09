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Мадьяр оказался «Зеленским 2.0» и развернул Венгрию против РФ – эксперт

Мадьяр оказался «Зеленским 2.0» и развернул Венгрию против РФ – эксперт

Журналист Эдвард Чесноков в программе «Мнение» на News Front премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с Владимиром Зеленским из-за того, что они оба не выполнили свои предвыборные обещания.

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