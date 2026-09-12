Путин: формирование многополярного мира идет не без сложностей

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на "цветущий сад" и "дикие джунгли".
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