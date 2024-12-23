Депутат Рады предложил Маску отправить Зеленского на Марс

Депутат Рады Дубинский предложил Маску отправить Зеленского на Марс Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский на фоне требования президента Украины Владимира Зеленского в адрес словацких спецслужб провести расследование в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву в своем Telegram-канале обратился к американскому предпринимателю Илону Маску, предложив ему отправить украинского лидера на Марс.
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