Работино наше благодаря самоотверженным героям: боевики ВСУ идут в штурмы под веществами

СГ

Сергей Горюнов

И не возможно отступать, Когда страну загнали в угол, Врагов должны мы побеждать Хоть тяжело и очень туго. Как трудно с зомби воевать, С телами новообращённых Кто в сердца яд успел впитать, Нацизмом весь порабощенный. У них наркотики в крови, Они как стадо вурдалаков И лярвы демонов внутри Ведут в смертельную атаку И не страшаться умирать Пришедшие сюда из ада, Ведь только смерть им даст билет В мир нечисти уйти обратно. Славян замкнув на коротко, Из искры возгорелось пламя, К войне среди племён славян В прицел приковано внимание. А те, кто эту кашу заварил Славянский мир толкают в бездну Чтоб род славян скорее всем сказал: "Привет, гудбай, сейчас исчезну. " Раз в сотню лет на протяжении веков, Короток век, стареет память Правительства из европейских городов Россиюшку хотят ограбить. Хотят кусать они совсем не по чуть-чуть, России, что Господь оставил, Не понимают глупые, что им не по плечу Зря стоматолог их отправил. Остаться сами могут без зубов, Не скоро челюсть им поправят, И сворой жалкой и скулящих вечно псов, Свои хвосты кусать заставят. Надеются, что у России нет уж сил, Тягаться с наглой всей Европой Какой бы президент не приходил Старались повернуться попой. Вот и теперь стараются опять Нагадить всюду и побольше, Когда от ран последний упадёт хохол, На ринг пинком отправят Польшу. Затем, коль бой не смогут победить, Решат стрельнуть всем арсеналом, Боюсь, что могут они палку перегнуть Вот нам такого не хватало. В России не хотим, такого мы конца Чтоб наше обнулить начало, Победой завершали много войн, Жаль орденов нам не хватало. Пишу, чтоб сила моего стиха Стреляла в сердце силой Искандера Чтоб совесть разума прозрела навсегда И с новой силой в нашей жизни расцвела, Любовь, надежда, вера.