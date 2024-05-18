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😱Җәвит Шакировның улы авариягә эләккән, аны авыр хәлдә хастаханәгә салганнар

😱Җәвит Шакировның улы авариягә эләккән, аны авыр хәлдә хастаханәгә салганнар https://intertat.tatar/news/avit-sakirovnyn-uly-avariyaga-elakkan-any-avyr-xalda-xastaxanaga-salgannar-5866238.

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