Кошка-талисман новосибирских штурмовиков Буся принесла потомство

«Народный фронт» Новосибирской области поделился видео любимицы сразу двух подразделений в зоне СВО. Две недели назад кошка из Авдеевки по кличке Буся принесла разноцветное потомство, добавив бойцам немало хлопот.
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