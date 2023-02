Состоялся анонс The Crew Motorfest, в ранний доступ вышла Inkulinati, авторы The Sims поделились планами на будущее, Star Wars Jedi: Survivor перенесли на месяц, кадровые потери 343 Industries могут повлиять на будущее Halo, создатели Close to the Sun представили стелс-адвенчуру .