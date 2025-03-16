Ветеринар: клещи и блохи начинают проявлять активность с первыми тёплыми днями

Весна — это время, когда нужно подготовить питомцев к тёплому сезону и защитить их от опасностей, связанных с активизацией паразитов, рассказал в беседе с RT доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопаности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.