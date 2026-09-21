Стали известны обновленные результаты выборов в Госдуму в Ивановской области

По состоянию на 05:52–05:53 21 сентября обновились данные подсчета голосов на выборах депутатов Государственной думы в Ивановской области — как по одномандатному округу №94, так и по федеральным спискам партий.
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