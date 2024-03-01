Власти Сочи обещают денежные компенсации за участки в зоне строительства новой дороги в обход Адлера

Власти Сочи обещают денежные компенсации за участки в зоне строительства новой дороги в обход АдлераПредставители властей Сочи, а также ГК «Автодор» встретились с сочинцами, чьи земельные участки затронет строительство новой дороги в обход Адлера.
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