Новый вкус в коллекции Rosewood Hong Kong: левантийская кухня в поп-апе мишленовской Mila из Rosewood Doha

С 15 июля по 9 августа 2026 года панорамное пространство Botanical Kitchen на шестом этаже Rosewood Hong Kong превратится в кусочек солнечного Леванта – здесь открывается эксклюзивный поп-ап ближневосточный ресторан Mila из катарского Rosewood Doha.
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