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Разведчик ЛНР: “Российские войска повысили уровень взаимодействия, что обеспечило темпы продвижения”

Разведчик ЛНР: “Российские войска повысили уровень взаимодействия, что обеспечило темпы продвижения”

Разведчик российского спецназа из Западного военного округа в деревне Новоселовское рассказал, что российские войска повысили уровень взаимодействия, что обеспечило темпы продвижения.

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