Мировое обозрение

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Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится решение Совета нацбезопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», принятое на заседании СНБО.

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