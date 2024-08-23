Антонов призвал США прекратить «словесную шелуху» о вмешательстве в выборы в отношении РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обвинения со стороны США в адрес Москвы о якобы вмешательстве в выборы, подчеркнув, что РФ не имеет предпочтений касательно будущего лидера страны, сообщает РИА Новости.