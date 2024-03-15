Newsweek: Запад с помощью хитроумных планов, мешает Киеву производить оружие у себя в стране

Западные спонсоры не дают Украине тратить выделяемые для нее средства на развитие собственного военно-промышленного комплекса, и заставляют их покупать свое оружие втридорога, об этом сообщают журналисты издания Newsweek.
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